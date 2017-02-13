واصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومه على المدير الفني للمنتخب الوطني هيكتور كوبر، قائلا: «أفشل مدرب أجنبي جاء مصر»، لافتا أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني فاشل وعنيد ويملؤه الغل والحقد

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «اللعبة الحلوة» تقديم الإعلامي أحمد بلال المذاع على فضائية «LTC»، |إن بطولة الأمم الأفريقية كانت أسهل بطولة، ولكن غرور كوبر سبب خسارة المنتخب الوطني في نهائي الأمم الأفريقية|.وأضاف «توفيق ربنا ثم مجهود اللاعبين هو سبب التتويج بالسوبر، وعماد متعب وعمرو جمال أفضل من أجاي».