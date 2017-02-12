قالت الدكتورة شيرين زكى، عضو نقابة الأطباء البيطريين، إن مجازر اللحوم تحاصرها مياه الصرف الصحى التي تهدد صحة المصريين

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم»، أن كافة المجازر في مصر بدون صرف صحى وتعتمد على الطرنشات، وان الثروة الحيوانية في خطر وهناك غياب تام للرقابة على مجازر اللحوم.ولفتت إلى أن اللجنة التي قرر رئيس الحكومة تشكيلها لتطوير المجازر لم تقم بعملها حتى الآن بالرغم من صدور القرار منذ 4 شهور، مؤكدة أن الحمى القلاعية والتسمم البكتيرى من أبرز الأمراض التي تحدث داخل مجازر اللحوم بسبب مياه الصرف الصحى.