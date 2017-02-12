اخبار مصر
-
رياضة
- الزمالك يحتفل بـ«باسم مرسي» بعد الفوز بالسوبر
- عضو اتحاد الكرة: منتخب الشباب يحلم.. يريدون رمضان صبحي!
- رئيس اتحاد السلة يكشف حقيقة نقل مقر الاتحاد الأفريقي من القاهرة
- علاء أبو القاسم يحتل المركز الخامس في تصنيف «الدولي للسلاح»
- مباريات ومواعيد الجولة الـ18 للدوري عقب انتهاء التوقف
- بالصور..المصري يخسر بهدف أمام ايفياني النيجيري بالكونفدرالية
- عضو الاتحاد: منتخب الشباب يحلم.. يريدون رمضان صبحي!
- تحتضنها مصر.. الأهلي والزمالك ينافسان كبار العرب على بطولة عائدة الظهور
- مليلة.. حكاية المدينة المغربية التي يسعى حاكمها لاستضافة اسبانيا
- ليستر في خطر حقيقي بعد الخسارة أمام سوانزي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
البيطريين: الحمى القلاعية والتسمم البكتيري أبرز أمراض المجازر
12
فبراير
2017
22:46 PM
قالت الدكتورة شيرين زكى، عضو نقابة الأطباء البيطريين، إن مجازر اللحوم تحاصرها مياه الصرف الصحى التي تهدد صحة المصريينوأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم»، أن كافة المجازر في مصر بدون صرف صحى وتعتمد على الطرنشات، وان الثروة الحيوانية في خطر وهناك غياب تام للرقابة على مجازر اللحوم.ولفتت إلى أن اللجنة التي قرر رئيس الحكومة تشكيلها لتطوير المجازر لم تقم بعملها حتى الآن بالرغم من صدور القرار منذ 4 شهور، مؤكدة أن الحمى القلاعية والتسمم البكتيرى من أبرز الأمراض التي تحدث داخل مجازر اللحوم بسبب مياه الصرف الصحى.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
كل يوم - زيارة مفاجئة للشيخ محمد بن راشد لبلدية دبي ورفد نص الموظفين
كاميرا "كل يوم" تتابع أعمال الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة
كل يوم - كلمة الشيخ محمد بن راشد خلال القمة العالمية للحكومات وتعليق عمرو اديب
كل يوم - مؤتمر الحكومات العالمية والحديث عن الفساد في غياب عجيب لـ مصر
البيطريين: الحمى القلاعية والتسمم البكتيري أبرز أمراض المجازر
محمد أنور السادات: أنا مستهدف منذ اليوم الأول في البرلمان
مشادة بين أحمد كريمة وشكري الجندي على الهواء بسبب الطلاق الشفوي
«دينية النواب» عن الطلاق الشفوي: لسنا ضد شرع الله ونقر بوقوعه
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع