قال الإعلامي تامر أمين: إن أصحاب المقاهي والكافيهات تواصلوا معه، مطالبين بتوصيل صوتهم للمسئولين؛ كي يتم ترخيص محالهم

وأضاف، خلال برنامجه |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|: «الناس بتقولي كل شوية بندفع للحي رشاوي كتير، وبنحط فلوس في ظرف كل شوية لكل واحد عشان يسكتوا»، متابعا: «طيب الفلوس دي بدل ما تروح للمرتشين، ما تقننوا أوضاع الكافيهات يا دولة، وتاخدي الفلوس بدل المرتشين، دول مستعدين يدفعوا مليون جنيه، بس يتقنن وضعهم».