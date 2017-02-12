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بالفيديو.. «فتح»: منع الأذان في الأراضي الفلسطينية إفلاس وعنصرية
12
فبراير
2017
19:47 PM
قال محمد سلامة حسن، القيادي بحركة فتح الفلسطينية: إن قرار حكومة الاحتلال بمنع الأذان في فلسطين، يعتبر إفلاس، وعنصرية موجهة ضد المسلمينوأضاف، في مداخلة هاتفية لفضائية «الغد»، لبرنامج «النشرة الإخبارية» تقديم يارا حمدوش: «بنيامين نتنياهو فقد جماهيريته وشعبيته، ولذلك يبحث عن وسيلة أخرى ليزيد من هذه الجماهيرية، وحكومة نتنياهو تحارب الوجود العربي والإسلامي والفلسطيني».وأوضح: إن نتنياهو لا يزعجه صوت الأذان، بل يزعجه مضمون الأذان، مشيرا إلى أنه يتم محاربة أداء صلاة الفجر، في الوقت الذي يسمح لليهود باستخدام البوق في صلواتهم، يوم السبت.وكانت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات في الحكومة الإسرائيلية، أقرت اليوم الصيغة المعدلة لمشروع قانون المؤذن؛ لمنع الأذان عبر مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا.
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