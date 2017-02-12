قال الإعلامي تامر أمين، إن الكافيهات في مصر «شغالة شمال»، مشيرا إلى أن الدولة «مبسوطة» بهذا الوضع

وأضاف خلال برنامجه «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «معظم الكافيهات مش قانونية، لأن الدولة مبترخصش كافيهات من 1991، فالكل شغال شمال، والحي بيسترزق بالرشوة».