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بالفيديو.. تامر أمين: كل الكافيهات شغالة شمال والدولة مبسوطة
12
فبراير
2017
19:47 PM
قال الإعلامي تامر أمين، إن الكافيهات في مصر «شغالة شمال»، مشيرا إلى أن الدولة «مبسوطة» بهذا الوضعوأضاف خلال برنامجه «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «معظم الكافيهات مش قانونية، لأن الدولة مبترخصش كافيهات من 1991، فالكل شغال شمال، والحي بيسترزق بالرشوة».
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