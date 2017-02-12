علق الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي لافتة مكتوب عليها: «عن الإمام أبي حنيفة»، مضيفا: «أنا أتحدث بلسان الإمام رضي الله عنه وأرضاه»

وأضاف، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»: «أي رأي هقوله يكون نقلا عن أبي حنيفة، وليس رأيي الخاص».وأوضح: «كنت أول من دافع عن لافتات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم أحلل شرب الخمر، ولكني كنت أنقل رأي الإمام أبي حنيفة».وكان «الجندي» ذكر أن الإمام أبو حنيفة لم يحرم البيرة، طالما أنها لم تسكر، وأن أبو حنيفة أشار إلى أنه لو سكر الإنسان من ملعقة واحدة من البيرة فهي تعتبر خمرا وحراما شرعًا.