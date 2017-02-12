قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية: إنه من المتوقع هبوط سعر الدولار بشكل كبير خلال النصف الثانى من عام 2017، لافتة إلى أن عودة السياحة إلى سابق عهدها يساعد في تراجع سعر الدولار

وأوضحت الدماطي، خلال حديثها لبرنامج |أسواق وأعمال|، المذاع على قناة |ON LIVE|: أن الانخفاض الأكبر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه يحدث عندما تنتهى الفجوة بين الاستيراد والتصدير، مشيرة إلى أن زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية بجانب قلة رحلات العمرة والحج خلال الفترة الأخيرة كان لها الأثر الإيجابي على خفض سعر الدولار وهبوطه لـ 17.60.ولفتت: إلى أن استقرار أسعار السلع الأساسية يحتاج إلى عدة أشهر.