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بالفيديو- صلاح يصنع هدفين ويهدر آخر ويحصل على ركلة جزاء في أول ظهور بعد الكان
كتبت- نورهان سراج: شارك محمد صلاح، لاعب روما، في فوز فريقه بثنائية نظيفة أمام كروتوني، والذي خاضها ضمن التشكيل الأساسي، في الأسبوع الـ24 من الدوري الإيطالي
وتعد المباراة الظهور الأول للفرعون المصري مع روما، منذ غيابه عن الذئاب للمشاركة مع المنتخب المصري في بطولة الأمم الإفريقية بالجابون.
وحصل صلاح على ركلة جزاء، في الدقيقة 16 من عمر المباراة، لكن أهدرها زميله البوسني إيدين دجيكو.
وأهدر محمد صلاح فرصة هدف مؤكد للذئاب في الدقيقة 20، بعدما تلقى عرضية حولها برأسه إلى أعلى عارضة المنافس.
ولكن عاد صلاح ليصنع هدف بعدما مرر الكرة لرادجا الذي سجلها في شباك كروتوني بالدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم روما بهدف نظيف
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم روما بهدف نظيف، سجله ناينجولان في الدقيقة 40، من تمريرة لمحمد صلاح.
وفي الشوط الثاني، نجح صلاح في صنع هدف آخر أحرزه دجيكو في الدقيقة 77، قبل أن يخرج صلاح في الدقيقة 80 ليحل محله دي روسي.
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