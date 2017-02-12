قالت سيدة تدعى |إيمان|: «أنا جوزي مقصر معايا وبخيل ومامته بتاخد كل فلوسه

. ينفع آخد فلوس من وراه».جاء ذلك السؤال موجها للداعية محمد توفيق، من علماء الأزهر الشريف، خلال برنامج «فتاوى»، المذاع على فضائية «الحياة».وقال «توفيق»: لا يحق لكي أخذ أي مال من زوجك دون معرفته، إلا لزيادة الطعام فقط، طالبًا منها عدم أخذ أي مال لإعطاء أولادها مصروف أو غيره، لأن هذا يعد حراما.