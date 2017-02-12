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بالفيديو..أزهري: «لا يحق للزوجة أخذ مال من زوجها إلا لتزويد الطعام»
12
فبراير
2017
16:49 PM
قالت سيدة تدعى |إيمان|: «أنا جوزي مقصر معايا وبخيل ومامته بتاخد كل فلوسه. ينفع آخد فلوس من وراه».جاء ذلك السؤال موجها للداعية محمد توفيق، من علماء الأزهر الشريف، خلال برنامج «فتاوى»، المذاع على فضائية «الحياة».وقال «توفيق»: لا يحق لكي أخذ أي مال من زوجك دون معرفته، إلا لزيادة الطعام فقط، طالبًا منها عدم أخذ أي مال لإعطاء أولادها مصروف أو غيره، لأن هذا يعد حراما.
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