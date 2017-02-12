قالت سيدة تدعى |إيمان|: «زوجة أبي أخذت أختي 12 سنة وفصلت رأسها عن جسدها وقتلتها

. هل كده أختي تبقى شهيدة».جاء ذلك السؤال موجها للداعية محمد توفيق، من علماء الأزهر الشريف، خلال برنامج «فتاوى»، المذاع على فضائية «الحياة».وقال «توفيق»: إن أختك تحسب عند الله من الشهداء وشفيعة ومشفعة للأسرة عند الله، مؤكدًا على ضرورة قول: «إننا نشكوا همنا وغمنا إلى الله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».