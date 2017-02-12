قال |عادل الجبير| وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، إنه من المتوقع أن تؤدي مفاوضات جنيف المقبلة لمرحلة انتقالية في سوريا

وأكد «الجبير»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن السعودية لم تقدم أي دعم معارض للمعارضة السورية المسلحة، وإنما جهودهم تأتي ضمن التحالف الدولي.