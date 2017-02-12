قال أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة: «جولتي في الشرق الأوسط تهدف لدعم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في مهمته»

وقال عادل الجبير، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية: «نقدر دور الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري».