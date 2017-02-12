أكد عادل الجبير، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، أنه تم إبرام أكثر من 70 اتفاقا مع ميليشيات الحوثى وصالح ولم ينفذوا أي منها

وقال الجبير، خلال مؤتمر صحفى مشترك لوزير الخارجية السعودى والأمين العام للأمم المتحدة،: «نقدر دور الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السورى».