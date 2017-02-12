أكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تلقت عددًا من الملاحظات السلبية بالترم الدراسي الأول بالمدرسة الخديوية بالسيدة زينب، وتم إصدار تعليمات لحلها

وأوضح أنه أصر على تفقدها مرة أخرى في بداية التيرم الدراسي الثاني، للتأكد من تنفيذ التعليمات.وأضاف «الشربيني»، خلال لقائه ببرنامج «صباح دريم»، المذاع على فضائية «دريم»، اليوم الأحد، أن الوزارة حرصت على استقبال الفصل الدراسي الثاني بدون مشكلات للكتب، مؤكدًا أنه تم طباعة جميع كتب الفصل الدراسي الثاني، وتوريدها إلى مدريات الوزارة لتوزيعها على المدارس.وأشار إلى الانتهاء من تحميل الكتب المدرسية لجميع الصفوف الدراسية على موقع الوزارة بنظام « pdf»، لكي يتمكن الطلاب من الحصول عليها بسهولة، في حالة تأخير تسليم الكتب.