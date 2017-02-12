بالفيديو.. لحظة اشتعال سيارة أعلى المحور وتوقف حركة المرور

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، لقطات مصورة جويًا للحظة اشتعال سيارة أعلى المحور اتجاه المعادي

ويظهر في الفيديو وجود كثافات مرورية نتيجة الحادث، ولم يتعرف حتى الآن على أسباب اشتعال السيارة.