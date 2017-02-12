قال الدكتور الهلالي الشربينى، وزير التربية والتعليم، إن نظام |البوكليت|، في صالح الطالب، لأنه يعطي فرصة أكبر للطالب في حل الأسئلة لكثرتها وتنوعها، موضحًا أن قلة الأسئلة ليس في صالح الطلاب، لأنه ربما يأتى أسئلة بجزء من المنهج لا يحظى باهتمام من الطلاب، وبالتالي يعجز الطالب عن حله

وأضاف «الشربينى»، خلال لقائه ببرنامج «صباح دريم»، المذاع على فضائية «دريم 2»، اليوم الأحد، أن هذا النظام يحد بشكل كبير من حالة الغش، موضحًا أن الوزارة أعلنت عن نموذج تجريبى لنظام |البوكليت| ومن المقرر الإعلان عن نموذج آخر خلال أيام لتلقى آراء الطلاب وأولياء الأمور.