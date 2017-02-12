قال الدكتور محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، إن أكثر من 21 مليون طالب على مستوى الجمهورية بدءوا الفصل الدراسي الثاني في 27 محافظة

وأوضح «سعد»، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن إجازة منتصف العام لم تكن للمعلمين أو الإداريين، لمشاركتهم في معسكرات لاستعداد للفصل الثاني من الدراسة.وأكد هناك توجيهات خرجت للمسئولين بعدم التواجد داخل المكاتب، وإنما المتابعة الميدانية للعملية التعليمية، مضيفًا أن الأسبوع الأول يكون خاصا بضبط كل الأمور.