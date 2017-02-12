أكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، أنه يتم أخذ نسبة الغياب والحضور في المرحلة الثانوية إلكترونيًا، والطالب الذي يتجاوز نسبة الغياب المقررة يتم فصله ويحول إلى نظام المنازل

وأضاف «الشربيني»، خلال لقائه ببرنامج «صباح دريم»، المذاع على فضائية «دريم 2»، اليوم الأحد، أن هناك عددًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة بالفصل الدراسي الأول لهذا العام، تم فصلهم وتحويلهم إلى نظام المنازل، بالإضافة إلى طلاب قاموا بإعادة القيد للرجوع مرة أخرى للمدارس.