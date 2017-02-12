كتبت- نورهان سراج: توج نادي الزمالك، بطلا لكأس السوبر المصري، للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك عقب تغلبه على غريمه التقليدي الأهلي

وكان الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت الجمعة الماضية في أبو ظبي، انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يحتكم الفريقين لركلات الترجيح التي حسمها الزمالك بنتيجة 3-1.

وشهدت مقصورة ستاد محمد بن زايد، الذي احتضن المباراة، دموع وأحضان واحتفالات من أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، فرحا بالفوز بكأس البطولة التي قد خسرها فريقه أمام الأهلي في الموسم الماضي بالإمارات.

وتلقى أحمد مرتضى التهنئة من محمد شيحة وكيل اللاعبين، ومن منظمي المباراة، بينما دار حديث جانبي بين محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

وقام طاهر بالتقاط الصور التذكارية مع هاني زادة عضو مجلس الزمالك، وهاني أبو ريدة رئيس الجبلاية.

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