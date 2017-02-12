يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم الأحد، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة

وأشار الخبراء خلال برنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «ON E»، إلى أن الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوبه نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وعلى غرب البحر المتوسط وعلى البحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.وتسجل درجات الحرارة على القاهرة، العظمى 18 والصغرى 11، والإسكندرية 11/17، ومطروح 9/17، والغردقة 13/23، وشرم الشيخ 15/23، والإسماعيلية 7/18، وبورسعيد 12/18، والسويس 9/19.