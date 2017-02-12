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بالفيديو.. زوجة ترامب تطعم الأسماك في حديقة بفلوريدا
12
فبراير
2017
10:47 AM
عرضت فضائية «RT»، لحظة إقدام السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بصحبة آكي آبي زوجة رئيس الوزراء الياباني على إطعام الأسماك في جولة بحدائق موريكامي في فلوريداأما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد مارس في هذه الوقت، مع ضيفه الياباني شينزو آبي، لعبته المفضلة رياضة الجولف.
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