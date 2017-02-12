عرضت فضائية «RT»، لحظة إقدام السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بصحبة آكي آبي زوجة رئيس الوزراء الياباني على إطعام الأسماك في جولة بحدائق موريكامي في فلوريدا

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد مارس في هذه الوقت، مع ضيفه الياباني شينزو آبي، لعبته المفضلة رياضة الجولف.