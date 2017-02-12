رصد برنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «ON E»، اليوم الأحد، الحالة المرورية بطائرة بدون طيار عبر كاميرا «درون»، في شوارع القاهرة ومحافظات مصر

ورصدت اللقطات الجوية حركة المرور بمنطقة وسط القاهرة، ويظهر في الفيديو وجود سيولة مرورية تامة.