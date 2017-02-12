تحل الفنانة مي عز الدين اليوم الأحد، ضيفة على الفنانين إياد نصار، وشريف سلامة، ومكسيم خليل، مقدمي برنامج «قعدة رجالة» للحديث عن آخر أعمالها الفنية

البرنامج يذاع الساعة التاسعة مساء على فضائية «dmc»، وتدور فكرته حول استضافة عدد من نجمات الغناء والتمثيل، ويتطرق الحوار معهم إلى حياتهم الشخصية.