اخبار مصر
-
رياضة
- «المصري» يواجه إيفياني النيجيري في بداية مشواره بالكونفدرالية
- مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية وكأس الكونفيدرالية
- بالصور.. الاجتماع الفني للقاء المصري وإيفياني في الكونفدرالية
- حسني فتحي: تعافيت من الإصابة وقرار مشاركتي بيد الجهاز الفني
- استريا يواجه لورينتسي في نهائي بطولة الاكوادور للتنس
- مبابي يسجل ثلاثية وموناكو المتصدر يسحق ميتز 5-صفر
- ريال يعود للقمة بعد الفوز على اوساسونا.. وبرشلونة يسحق الافيس
- معلق السوبر: توقعت تألق جنش رغم خبرة إكرامي
- محمد جنيدي يستقيل من تدريب فريق الحمام
- ليفربول يهزم توتنهام بثنائية ماني ويعود للطريق الصحيح
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. مي عز الدين ضيفة «قعدة رجالة» على «DMC»
12
فبراير
2017
03:46 AM
تحل الفنانة مي عز الدين اليوم الأحد، ضيفة على الفنانين إياد نصار، وشريف سلامة، ومكسيم خليل، مقدمي برنامج «قعدة رجالة» للحديث عن آخر أعمالها الفنيةالبرنامج يذاع الساعة التاسعة مساء على فضائية «dmc»، وتدور فكرته حول استضافة عدد من نجمات الغناء والتمثيل، ويتطرق الحوار معهم إلى حياتهم الشخصية.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. مي عز الدين ضيفة «قعدة رجالة» على «DMC»
بالفيديو.. نقيب التمريض: المنظومة الصحية مهلهلة
كل يوم - السبت 11 فبراير 2017 .. الحلقة الكاملة
بالفيديو.. مجدي مرشد يكشف حقيقة توليه حقيبة الصحة في التعديل الوزاري
بالفيديو.. برلماني: التعديل الوزاري لن يكون الأسبوع الجاري
بالفيديو.. إسراء عبد الفتاح: اتهنت واتظلمت بعد وفاة والدي
برلماني: وزير الصحة «مسيس» والحكومة تعاني من خلل
إمام مسجد: غرف العناية المركزة بمستشفيات الإسماعيلية أشبه بدورات مياه
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع