قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إن 8 وزراء تولوا حقيبة الصحة منذ قيام ثورة 25 يناير، والمنظومة الصحية مهلهلة من سنوات

وأضافت خلال لقائها في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «أن نجاح منظومتي التعليم والصحة مقياس تقدم الدول»، قائلة: «وزير الصحة المسئول عن صحة المواطنين وفقًا للدستور، والوزارة تعاني خللا إداريا وغياب رؤية في القرارات والإستراتيجية ويجب محاسبة الوزير عن كافة أخطائه».