سأل الإعلامي وائل الإبراشي، الدكتور مجدي مرشد عضو مجلس النواب: «أنت قابلت رئيس الحكومة لتولي حقيبة الصحة أو التربية والتعليم»، فرد النائب: «قابلته كتير، وبسمع كلام ترشحي للوزارتين زيي زيك»

وقال عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»: «لا يوجد مواطن مصري يمكن أن يتخلى عن المسئولية إذا طلب منه ذلك؛ ولكني أفضل البرلمان».