قال الدكتور خالد هلالي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة الصحة في مصر بها انهيار تام وخاصة في الآونة الأخيرة

وأضاف خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم» أنه منذ الحديث عن التعديل الوزاري والحكومة أصيبت بشلل تام وتوقف الوزراء عن العمل، قائلًا: «هناك تخوف من عدم عرض رئيس الحكومة التعديل الوزاري خلال الأسبوع الجاري على البرلمان لعدم استقراره عن الوزراء الذين سيتم تغييرهم».وتابع هلالي: «المواطن غير راضٍ عن أداء الحكومة، وهناك وزراء أصدروا كثيرًا من القرارات ولكن لم يتم تفعليها منذ الحديث عن التعديل الوزاري حتى الآن».