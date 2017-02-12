تأثرت الناشطة إسراء عبد الفتاح، أثناء حديثها عن رحيل والدها، قائلة: «لو والدي كان موجودًا في حياتي في عام 2008، كانت حاجات كتيرة اتغيرت»

وأضافت خلال لقائها في برنامج «علامة استفهام» تقديم الإعلامي محمد صادق، المذاع على فضائية «LTC»: «والدي عاش 3 سنوات مريضًا ووفاته كانت صدمة لي، وحسيت وقتها أن مليش ضهر وشعرت بالإهانة والظلم بعد رحيله».وعن والدتها قالت: «عاشت معي أيام صعبة وتحملت الكثير بسبب الإهانات والاتهامات الموجهة لي بالعمالة والخيانة ومع ذلك دائمًا تشد من أزري».