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برلماني: وزير الصحة «مسيس» والحكومة تعاني من خلل
12
فبراير
2017
02:46 AM
وصف مجدي مرشد- عضو مجلس النواب، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بالمسيس، مؤكدا أن وزارة الصحة في حاجة لوزير كفء وقادر على اتخاذ القراراتوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم»، إن الحكومة الحالية تعانى من خلل كبير.وأضاف |مرشد| أنه لن يستطيع أحد تمرير التعديل الوزارى على حساب باقى أعضاء المجلس فالبرلمان يتحمل عبء سوء أداء الحكومة لأنه وافق على بيانها، مشيرا إلى أن الإدارة الصحيحة هي المسئولة عن تطوير مؤسسات الدولة.
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