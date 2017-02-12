روى الشيخ أحمد عبد المنعم، إمام وخطيب مسجد المطافي بالإسماعيلية، تفاصيل وقفه عن الخطابة بعد هجومه على المحافظ، قائلا: «والدتي أصيبت بنزيف في الأنف، وأخذتها إلى 5 مستشفيات ولم أجد بها طبيبا ولا عناية مركزة»

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «العناية المركزة بمستشفيات الإسماعيلية أشبه بدورة مياه السكك الحديدية، ونقلت والدتي إلى مستشفى الأورام بالإسماعيلية، والتي ليس بها أطباء متخصصون، فاتصلت بالمحافظ لتوفير طبيب فقال ليس لي سلطة على الأطباء».وأضاف إمام المسجد: «إهمال المستشفيات لا مثيل له، وهناك عمليات قتل جماعي داخل المستشفيات الحكومية ووالدتي توفيت يوم الجمعة الماضي واتصلت بالمحافظ لأخبره بوفاة والدتي، ولم يرد وانتقدت إهمال مسئولي المحافظة في خطبة الجمعة، وفوجئت بالمحافظ يصدر قرارًا بإيقافي عن العمل».وتابع: «من يدخل العناية المركزة في مستشفيات الإسماعيلية يخرج ميتًا، للإهمال وعدم وجود أدوية أو أطباء».