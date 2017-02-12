قال الإعلامي عمرو أديب: «إن ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، يصل القاهرة الأربعاء المقبل، وزيارته ليست رياضية أو ترفيهية؛ لكنها تتعلق بدعم السياحة العلاجية ومرضى فيروس سي»

وأضاف أديب خلال برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON E»: «أن وجود الشخصية الأشهر في العالم مثل ميسي بالقاهرة أكبر ترويج وتنشيط للسياحة، فهناك دول كثيرة مثل قطر والإمارات وبريطانيا تستعين بالمشاهير لدعم وجودها وسط العالم».وأشار «أديب» إلى أنه عندما يكتب ميسي تويتة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يراها مليار شخص، أما عندما تنتج مصر فيلمًا عن السياحة يراه عدد قليل جدًا، متابعًا: «أن شركة أدوية خاصة تتولى مصاريف وتكلفة زيارة ليونيل ميسي إلى مصر».