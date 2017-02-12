قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الحل الوحيد لمواجهة قضية الهجرة غير الشرعية هو إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمحافظات المصدرة للهجرة

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصرى في برنامج «مساء dmc»، على فضائية DMC: «معروف من الدراسات المناطق التي تصدر الهجرة غير الشرعية في مصر، ومحافظة المنيا هي أكبر محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية للقصر».وأوضحت أن قانون تجريم الهجرة غير الشرعية يجعل المهاجر مجنيا عليه، وليس مجرما وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد لمصدرى الهجرة غير الشرعية.