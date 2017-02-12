وصفت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق بالقيمة الوطنية، قائلة: «البرادعي قيمة إنسانية وحاجة كبيرة بالنسبة لي»

وأضافت خلال لقائها في برنامج «علامة استفهام» تقديم الإعلامي محمد صادق، المذاع على فضائية «LTC»: «البرادعي أخطأ من وجهة نظري في خروجه من مصر».ونفت إسراء صحة ما تردد عن امتلاكها سيارة فارهة وفيلا، قائلة: «نفسي حد يفرجني عليهم أو يوريني أي أوراق تثبت امتلاكي سيارة فارهة أو فيلا في أحد الأحياء الراقية بالجيزة».