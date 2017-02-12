قال اللواء هاني أباظة، عضو مجلس النواب، إن كافة وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل توقفوا عن العمل وأصبحوا محلك سر منذ الكلام عن إعلان التعديل الوزاري

وأضاف خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «فكرة الاعتماد على ترقيع الحكومة فاشلة ويجب التغيير الكلي، والشعب مش عارف أسباب التعديل الوزاري ولا يعرف معاييره، والحكومة تتعامل مع مجلس النواب على أنه عدو».