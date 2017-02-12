قال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية المحلية السابق، إن قبول المنصب الوزاري حاليًا نوع من التضحية فمنصب الوزير في الوقت الحالي ليس له مزايا مثلما كان قبل ثورة يناير 2011

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج «حلقة الوصل»، المذاع على فضائية «ON live»: «أن مرتب أي وزير قبل توليه المنصب سواء في قطاع أعمال أو قطاع خاص يكون أعلى بكثير من مرتبه في منصب وزير، فمنصب الوزير أصبح مجرد وظيفة مؤقتة، وبدون لزمة».وتابع: «مرتب الوزير 30 ألف جنيه، وعندما يخرج من الوزارة لا يجد ما يساعده على مواجهة أعباء الحياة، وكأنه كان يعمل في بقالة».