علقت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح على التسريبات المسجلة لها قائلة: «ليس لها قيمة عندي»

وقالت خلال لقائها في برنامج «علامة استفهام» تقديم الإعلامي محمد صادق، المذاع على فضائية «LTC»، إنها لم تسافر إلى السويد نهائيًّا، مضيفة: «سفري إلى السويد كذبة من بعض الإعلاميين المصريين».وتابعت: «لماذا الكلام عن السويد التي تردد مؤخرا سفري إليها، وأنا أعمل مع منظمات المجتمع في أي مكان ودولة».