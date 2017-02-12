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كل يوم: التعديل الوزاري الجديد الثلاثاء القادم ويتضمن وزراء بالمجموعة الاقتصادية
12
فبراير
2017
00:02 AM
بواسطة
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كل يوم: التعديل الوزاري الجديد الثلاثاء القادم ويتضمن وزراء بالمجموعة الاقتصادية
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