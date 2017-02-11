قالت هناء موافي، مصرية مقيمة في الإمارات، إنها شريك لأسامة النجار صاحب سلسلة كافيهات «كيف» بمصر الجديدة، والذي شهد واقعة مقتل الشاب محمود بيومي ضحية تشجيع مباراة مصر والكاميرون

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، أنها دفعت 107 ملايين جنيه لأسامة النجار لإنشاء سلسلة الكافيهات، وبعد فترة قام المتهم بالنصب عليها.وأكدت: «أن المطرب مصطفى قمر دخل شريكًا لأسامة النجار في سلسلة كافيهات «كيف» منذ عام 2014»، متسائلة: «من يحمي صاحب كافيه كيف والمطرب مصطفى قمر في مصر بعد واقعة مقتل الشاب محمود بيومي؟».من جانبه، نفى باسم وهبة محامي صاحب «كيف» بمصر الجديدة الذي شهد واقعة مقتل الشاب محمود بيومي، في مداخلة هاتفية سابقة لبرنامج العاشرة مساء مع وائل الإبراشي، صحة ما تردد عن أن ملك للمطرب مصطفى قمر وعاصي الحلاني، موضحًا: «كل ما تردد عن ذلك غير صحيح».وقال : «أنا المحامي الوحيد لأسامة النجار صاحب سلسلة كافيهات بمصر الجديدة».يذكر أن مباحث قسم شرطة النزهة تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بين شاب وعدد من البودي جاردات بأحد الكافيهات، وانتقلت قوة من مباحث القسم، وتبين صحة البلاغ؛ بسبب خلافات بين المجني عليه ومدير الكافيه على الحساب، عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون، أدت إلى مقتله وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.