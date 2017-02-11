عبّر الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته الغامرة بفوز نادي الزمالك بكلاسيكو العرب |السوبر المصري|، مضيفًا: |لكل مواطن أهلاوي ليه مستكترين كلمة مبروك علينا

. أجايي ربنا كرمه وراح على البحر.. وجاي منكم يا أخي.. كل ما نكسب مرة من نفسنا مستخسرين علينا كلمة مبروك|. وأشار أديب خلال برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON E»، إلى أنه عندما أضاع مهاجم النادي الأهلي كرة الانفراد بمرمى جنش توقع إحراز الزمالك اللقب والعودة بكأس السوبرـ وأردف: |ماكنتش بتابع الماتش وكنت قاعد في الطيارة وجالي شخص وقالي الزمالك فاز ياعمرو.. قمت وفي وسط الطيارة قلت زمالك والناس خافوا إني أكون إرهابي|.