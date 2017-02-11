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عمرو أديب للأهلي: عندنا السد العالي الصغنن
11
فبراير
2017
22:46 PM
أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه حارس مرمى نادي الزمالك محمود جنش، خلال لقاء السوبر المصري أمام الأهلي، لاسيما تصديه لـ3 ركلات جزاء، مضيفا: «سوبر جنش، ربنا كرمه الكرم الكبير، جنش تخصص مادة البلنتيات»وأضاف أديب، خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E»: إن الزمالك أصبح يمتلك حارس مرمى على مستوى عال من المهارات والإمكانيات. معتبرًا محمود جنش السد العالي الصغير، للعملاق عصام الحضري، مردفا: «عندنا السد العالي الصغنن، وانتوا لأ»، في إشارة منه للنادي الأهلي.
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