اخبار مصر
-
رياضة
- بالصور.. تفاؤل بالجهاز الفني للمصري قبل مواجهة إيفياني النيجيري
- بالصور.. الكرات العرضية وسيلة حسام حسن لمواجهة إيفاني النيجيري
- عبد العال ينفي مفاوضات الاتحاد لتدريب الفريق خلفا لمختار
- 4 لاعبين يغيبون عن المقاولون أمام الاتحاد للإصابة
- ثنائية ماني تعيد ليفربول إلى الطريق الصحيح
- هدف ملغي لكهربا يثير غضب الجماهير (فيديو)
- مذيع قناة الأهلي يهاجم مدحت شلبي وميدو.. ويطالبهم بالاعتذار
- منافس الأهلي بدوري الأبطال- سان لويزيان يحول تأخره لفوز مثير أمام بيدفيست
- ديلي ميل: فيدال قد يغيب حتى نهاية الموسم
- بالصور- شغب الملاعب يتواصل في أفريقيا.. والنتائج كارثية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
تامر وجيه: الترابيزة الواحدة في حفل ميسي بـ 75 ألف دولار
11
فبراير
2017
22:46 PM
قال المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة |برايم فارما|: إنه سيتم تنظيم حفلة ضخمة في نهاية زيارة ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، خلال تواجده بالقاهرة الأربعاء المقبل لدعم السياحة العلاجيةوأوضح خلال برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON E»، تقديم عمرو أديب: أن حفلة ميسي تهدف إلى جمع التبرعات لدعم علاج مرضى فيروس |سي|، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص 3 ترابيزات للجمهور، مردفًا:| الترابيزة الواحدة بـ 75 ألف دولار وتعالج 250 فردا|.وأكد: أنه من المتوقع أن يتم علاج 20 ألف مواطن مصرى من فيروس |ٍسي| من دخل حفل ميسي بالقاهرة، لافتًا إلى أن ميسي سيقوم بالتوقيع الخاص على 3 تي شيرتات وعرضها للبيع وسيتم بيع التي شيرت الواحد بـ 500 ألف جنيه.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. ريال مدريد يتعادل مع أوساسونا 1-1 في الشوط الأول
بالفيديو.. لاعبا الزمالك «محمد إبراهيم وأحمد توفيق» يحتفلان بالسوبر
بالفيديو.. نائب رئيس حي العجوزة: حملة الإزالة مستمرة حتى الخميس
كل يوم: النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي" يزور مصر الأربعاء القادم لسبب خيري
كل يوم - عمرو أديب: كورة حسام غالي وصلت من أبو ظبي في الاستوديو ولو حسام غالي حابب ييجي ياخدها يتفضل
بالفيديو.. آدمن «آسفين ياريس» يهاجم الغيطي على الهواء
أبو شقة: يجوز إسناد مناصب وزارية لرشيد وحسين سالم بعد التصالح
بالفيديو.. بلطجية يربطون شابا من رقبته ويزفونه بعد دفاعه عن أخته
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع