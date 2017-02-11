قال المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة |برايم فارما|: إنه سيتم تنظيم حفلة ضخمة في نهاية زيارة ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، خلال تواجده بالقاهرة الأربعاء المقبل لدعم السياحة العلاجية

وأوضح خلال برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON E»، تقديم عمرو أديب: أن حفلة ميسي تهدف إلى جمع التبرعات لدعم علاج مرضى فيروس |سي|، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص 3 ترابيزات للجمهور، مردفًا:| الترابيزة الواحدة بـ 75 ألف دولار وتعالج 250 فردا|.وأكد: أنه من المتوقع أن يتم علاج 20 ألف مواطن مصرى من فيروس |ٍسي| من دخل حفل ميسي بالقاهرة، لافتًا إلى أن ميسي سيقوم بالتوقيع الخاص على 3 تي شيرتات وعرضها للبيع وسيتم بيع التي شيرت الواحد بـ 500 ألف جنيه.