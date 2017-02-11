سخر الإعلامي عمرو أديب من ركلة جزاء حسام غالي |الطائرة| في السوبر، حيث قام بإلامساك بإحدى الكرات، قائلًا: «كرة كابتن حسام غالي وصلت من أبو ظبي أخيرًا

. بقول لحسام غالي لو بتدور على الكرة، متخافش هي معايا». لافتًا إلى أنه: سيقوم بعمل مزاد علني على كرة غالي الطائرة؛ لدعم أطفال مستشفى أبو الريش.وأردف أديب، خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E»: «كرة غالي مش موجودة في المريخ زي ما قالوا، ومرحتش الدوحة، ولا عند محمد بيه في قسم الهرم، موجودة معايا أنا وبتزغرد». لافتا إلى أن الكرة بإمضاء حكم مباراة السوبر، وسعيدة بفوز الزمالك.وأضاف: «أحب أبو ظبي، وأموت في أبو ظبي، ياريت نكمل الدوري في أبو ظبي.. عايزين الدوري والكأس، وعايزين نفرح يا زمالك».