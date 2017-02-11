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لميس الحديدي تطالب بكشف هوية مسرب مكالمات وزير الخارجية
11
فبراير
2017
22:46 PM
طالبت الإعلامية لميس الحديدي أجهزة الدولة بإعلان مخترق مكتب وزير الخارجية سامح شكرى، وقام بتسريب التسجيل الصوتي له مع سياسي إسرائيلى بشأن اتفاقية تيران وصنافيروحثت خلال برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «cbc» بسرعة معاقبة ومحاكمة مسرب التسجيل الصوتى للمكالمتين التي تم إذاعتهم على إحدى القنوات الداعمة للجماعة الإرهابية.وقالت: «التسجيلات الصوتية المسربة ليس بها شيء مخجل ومضمون هذه المكالمات لا يزعجني، وهذه التسجيلات لا تضر بالوزير سامح شكري نهائيا، وعلى الدولة كلها أن تعقد اجتماعا أمنيا لمعرفة من اخترق مكتب الوزير وسجل مكالمته».
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