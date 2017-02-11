داعبت الإعلامية سناء منصور، فريق الكرة الطائرة للسيدات الفائز ببطولة أفريقيا مؤخرا، قائلة: «مين فيكم جنش»

وطالبت الإعلامية خلال برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، وسائل الإعلام بتسليط الضوء على الرياضات الأخرى بجانب التركيز على كرة القدم، لافتة إلى أن الألعاب الرياضية الأخرى بها أبطال رفعوا اسم مصر عاليا وحققوا بطولات عديدة.