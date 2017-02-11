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بالفيديو.. برشلونة يسحق ديبورتيفو ألافيس بنصف دستة أهداف
11
فبراير
2017
19:45 PM
انتهت مباراة برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس، بفوز الفريق الكتالوني بنصف دسته أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب مينديز وروزا، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسبانيتقدم برشلونة بهدف عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 37، قبل أن يضيف الهدف الثاني اللاعب نيمار دا سيلفا بالدقيقة 40 من الشوط الذي تسيده لاعبو برشلونة.وأحرز الهدف الثالث اللاعب ليونيل ميسي بالدقيقة 59، وأحرز الرابع اللاعب أليكسيس رواناو هدف في مرماه بالدقيقة 63، ثم الخامس عن طريق اللاعب ايفان راكيتش بالدقيقة 65، واختتم بالسادس اللاعب لويس سواريز بالدقيقة 67 من المباراة. بهذا الفوز، يتصدر فريق برشلونة صدارة الدوري بشكل مؤقت برصيد 48 نقطة، ويأتى ريـال مدريد في المركز الثانى برصيد 46 نقطة وله مباراة تقام بعد قليل.
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