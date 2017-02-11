تقدم بوابة |فيتو| ملخصا خاصا للمسات النجم رمضان صبحي المحترف بصفوف ستوك سيتي، في مباراة كريستال بالاس، والتي انتهت بفوز ستوك بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي

شهد اللقاء تألق رمضان صبحي وصنع هدف الفوز لصالح فريقه، إضافة إلى خلقه أكثر من فرصة لإحراز هدف آخر، وقد تلقى تحية الجماهير في الملعب لدى خروجه من المباراة.