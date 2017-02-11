شهدت مباراة الأرسنال أمام هال سيتى، مشاركة النجوم المصريين في اللقاء، حيث شارك محمد الننى لاعب الأرسنال، وكذلك أحمد المحمدى لاعب هال سيتى كبدلاء

جاء ذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين بالدوري الإنجليزي.