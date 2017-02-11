عرضت فضائية «إكسترا نيوز» خبرا عاجلا منذ قليل، نقلًا عن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، بأن التظاهر مكفول بالدستور والحكومة ملتزمة بتوفير هذا الحق

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي أن الحكومة حريصة على سلامة المتظاهرين ولن تسمح بالتخريب.