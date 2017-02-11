عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لحظات من محاولة إنقاذ أحد المصابين في اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد، وإلقاء المياه الغازية على وجهه لمواجهة القنابل المسيلة للدموع

واحتشد الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت 11 فبراير، وسط العاصمة بغداد لليوم الثاني، مطالبين بتغيير المفوضية العليا للانتخابات، لأنها بحسب تعبيرهم |معبرًا للفاسدين وتخضع للأحزاب المتنفذة|، فيما حددت المفوضية العليا شهر سبتمبر المقبل موعدًا لإجراء انتخابات مجلس المحافظات.واجتمع المتظاهرون في ساحة التحرير، ومن المتوقع أن تزداد أعدادهم خلال الساعات القادمة، وكإجراء أمني لحماية المتظاهرين أغلقت القوات الأمنية العراقية عددًا من الشوارع في وسط العاصمة العراقية.