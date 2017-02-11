عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد

ويحتشد الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت 11 فبراير، وسط العاصمة بغداد لليوم الثاني، مطالبين بتغيير المفوضية العليا للانتخابات لأنها بحسب تعبيرهم |معبر للفاسدين وتخضع للأحزاب المتنفذة|، فيما حددت المفوضية العليا شهر سبتمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجلس المحافظات.من جهتها، قالت المفوضية العليا للانتخابات إن تغيير المفوضية يجب أن يتم عبر تقديم مشروع التعديل إلى البرلمان كونه الجهة التشريعية المختصة بذلك.واجتمع المتظاهرون في ساحة التحرير، ومن المتوقع أن تزداد أعدادهم خلال الساعات القادمة، وكإجراء أمني لحماية المتظاهرين أغلقت القوات الأمنية العراقية عددا من الشوارع في وسط العاصمة العراقية.