عرضت فضائية «RT»، لحظة استقبال الرئيس الأمريكي |دونالد ترامب|، وضيفه رئيس الوزراء الياباني |شينزو آبي| وزوجته، بالمطار

ووصل «آبي» إلى واشنطن، الخميس الماضي، في زيارة تهدف لبحث عدد من القضايا والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان، بعد أقل من شهر على تولي ترامب منصبه رسميًا كرئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.